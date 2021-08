Klimawandel entgegentreten

Zum Artikel „Votum für Gebäude im Park“ vom 24. Juli:

Leider wurde mit dem Beschluss des Gemeinderats, die Bebauung im Friedrichspark zu genehmigen, eine große Chance vertan: Die Vorgabe der Politik, dass Klimaschutz höchste Priorität hat, in die Tat umzusetzen und den Worten auch Taten folgen zu lassen. Die Entscheidung wurde, wie so viele andere in Mannheim auch, an dem Willen engagierter Bürger vorbei getroffen. Nur die ML hat sich dagegen gestellt, die Bebauung zu verhindern und dem Klimaschutz den Vorrang zu geben. Schade, glaubwürdige Politik sieht anders aus.

Jeden Tag Horrormeldungen über Katastrophen, die durch Klimawandel verursacht werden. Es ist viel zu lesen, dass die Stadt Mannheim viel unternehmen wird, um dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Und nun: Es wird erneut wertvoller Boden versiegelt in der ohnehin völlig zugebauten Stadt (57 Prozent der Stadtfläche bereits versiegelt), anstatt grüne Oasen zu schaffen. Völlig unverständlich, dass fast alle Fraktionen der Bebauung Friedrichspark zustimmen, die sonst ja große Töne von sich geben, den Umweltschutz vorantreiben zu wollen.

In der Innenstadt stehen derzeit große Gebäude zur Verfügung, ehemaliger Kaufhof, Post am Paradeplatz, das fast leere Stadthaus und mehr an Leerständen. Sicher gibt es dazu weitere Leerstände im Hafen, die genutzt werden können. In Zeiten, in denen der Klimaschutz ganz oben stehen muss, kann auch Studenten zugemutet werden, etwas weitere Wege zu machen. Auch kann es sicher möglich sein, die Studienpläne so zu gestalten, dass diese Wegzeiten eingeplant werden können. Wer soll diesen neuen Wahnsinn verstehen?

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3ii9N3M