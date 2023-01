Zum Artikel „Klimavertrag soll bald fertig sein“ vom 11. Januar:

Im vergangenen Jahr habe Klimaschutz in Mannheim eine zentrale Rolle gespielt, meint der „MM“-Redakteur. Die Stadtverwaltung Mannheim und die Stadtspitze haben sich auf internationalen Kongressen so positiv dargestellt, dass Mannheim von der EU tatsächlich zur Modellstadt ernannt wurde. Für die Zukunft können wir hoffen, dass dieses Eigenlob auch in Taten umgesetzt wird.

Daraus folgt: Es dürfen nicht mehr Frischluftschneisen wie auf dem Buga-Gelände Spinelli und dem Friedrichspark am Schloss durch Neubauten verengt werden. Es darf nicht mehr Kaltluft produzierendes Ackerland wie in dem Landschaftsschutzgebiet Feudenheimer Au für Radwege versiegelt werden. Es dürfen nicht mehr Bäume wegen unnötiger Baumaßnahmen wie in der Feudenheimer Au gefällt werden. Es sollten alte Wohngebäude wie die drei Kasernengebäude auf Spinelli saniert und nicht abgerissen werden.

Sanierung erzeugt weniger CO2 als Abriss und Neubau. Als „kleinteilige Sichtweisen“ verurteilte OB Kurz in seiner Neujahrsansprache diese Buga-Kritik der Bürgerinitiativen. Es wäre wünschenswert, wenn er von seiner hohen Warte als „Weltbürgermeister“ den Blick auch auf unser kleinteiliges Klima lenken würde. Erst wenn die Stadt den Klimaschutz vor Ort realisiert, hat sie den Zuschuss von der EU verdient!

