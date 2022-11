Klimaschutz und Klimaaktivisten

Taliban zerstörten in ihrem religiösen Eifer mit der Sprengung der Buddha-Statuen von Bamiyan ein Weltkulturerbe. Islamisten brannten in ebenfalls religiösem Eifer die Bibliothek von Timbuktu nieder und zerstörten so Manuskripte von unschätzbarem Wert. Man kann jetzt fragen, was haben Taliban und Islamisten mit den sogenannten Klimaaktivisten „Die letzte Generation“ gemein? Nun, in Anlehnung an Heinrich Heines Diktum von 1817 kann man sagen: Wer in fundamentalistischem Eifer Kulturgüter mit, wie auch immer gearteten, Gegenständen bewirft und beschädigt, steinigt am Ende auch andere Menschen.

Dass bei den kruden Aktionen der „letzten Generation“ der Tod Unbeteiligter billigend in Kauf genommen wird, zeigen die Vorkommnisse in Berlin. Ziviler Ungehorsam und bürgerlicher Protest als legitime Mittel, Missstände anzuprangern, den Finger in die Wunde zu legen, sind das eine. Hunderte berufstätiger Menschen im Berufsverkehr in Geiselhaft zu nehmen sind das andere. Wer sich zudem nicht entblödet Kunstwerke von Weltrang mit Nahrungsmitteln zu bewerfen, um dann im gleichen Atemzug lautstark und larmoyant den Hunger in der Welt zu beklagen, disqualifiziert sich selbst.

Im Rampenlicht aufspielen

Mit solchen Aktionen erreicht man nichts außer Polarisierung und Spaltung. So überzeugt man keine Menschen, und schlimmer noch, man schadet der gesamten Umweltschutzbewegung, bringt sie in Misskredit. Da diese Gruppen ernsthafte Sanktionen nicht zu befürchten haben, werden sie weitermachen und sich mit narzisstischen Selbstdarstellungsshows als die „wahren Kämpfer zur Rettung des Klimas“, als „Märtyrer“ gar im Rampenlicht der Öffentlichkeit aufspielen. Und sie werden, um in den Medien präsent zu bleiben, die Aggressivität ihrer Aktionen steigern. Von Gewalt gegen Sachen ist es dann nur ein kleiner Schritt zur Gewalt gegen Menschen.

Ohne nun Verschwörungstheorien Vorschub leisten zu wollen, es wäre doch interessant einmal der Frage nachzugehen: Wer organisiert, koordiniert und vor allem wer finanziert und steht eigentlich hinter Gruppen wie „Die letzte Generation“ oder „Extinction Rebellion“?

Zu guter Letzt noch eine allgemeine Bemerkung: Wir müssen aufhören uns etwas vorzumachen und erkennen, dass der Klimawandel nicht mehr aufgehalten werden kann, da er längst da ist. Die vielzitierte 1,5 Grad Marke ist gerissen. Jetzt muss es darum gehen, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Auswirkungen des Klimawandels erträglich zu gestalten. Erträglich für alle Menschen dieser Erde wollen wir nicht einer dystopischen Zukunft entgegengehen. Gelingen kann das jedoch nur gemeinsam und im globalen Rahmen.