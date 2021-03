Zum Artikel „Heftige Kritik an Vorschlag für kürzere Sommerferien“ vom 4. März:

AdUnit urban-intext1

Nein, dies soll keine Beamten*innen- oder gar Lehrers*innenschelte werden. Das sollte Sache anderer sein. Ministerpräsident Winfried Kretschmann schlug vor, die Sommerferien zu verkürzen, um Unterrichtsstoff nachzuholen. Kaum ausgesprochen war der Aufschrei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) groß. Mehr Förderkonzepte, pädagogischen Assistenzen und zusätzlichen Stellen wurden verlangt.

Werfen wir einen Blick in die Rechtslage: nach der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung (AzUVO) des Landes beträgt die regelmäßige Arbeitszeit für Beamte*innen im Durchschnitt wöchentlich 41 Stunden oder eben 8,2 Stunden – grob gesagt 8 ¼ Stunden – pro Tag, bei angenommenen 220 Arbeitstagen überschlagen etwa 1800 Stunden im Jahr.

Unverschuldete Schwierigkeiten

Wollen/sollten Lehrer*innen, die auch Beamte*innen sind, auf 1800 Stunden im Jahr kommen, hätten sie bei 180 Schultage regelmäßig 9,4, überschlagen etwa 9 ½ Stunden pro Tag zu leisten. 8 Uhr Schulbeginn, 18 Uhr Ende ohne Unterbrechung mit Ausnahme von 30 Minuten Pause.

AdUnit urban-intext2

Wäre es vor diesem Hintergrund wirklich so verheerend für unsere Lehrer*innen nur vier anstatt sechs Wochen Sommerpause zu haben und sich in den verbleibenden zwei Wochen intensiv um Kinder zu kümmern, die unverschuldet massiv Schwierigkeiten mit dem Stoff haben? Vielleicht als kleines Dankeschön an die Gesellschaft, die Lehrer*innen ermöglicht, keine Kurzarbeit, keine Pleite, keinen Arbeitsplatzverlust zu erleiden?

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3bx08Tx