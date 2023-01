Kitaplatz einklagen

Zum Artikel „Bald eine Kita weniger?“ vom 16. Dezember:

Wegen drastisch gestiegener Baupreise stoppt die evangelische Stadtkirche den Kita-Neubau im Stadtteil Rheinau. Leider eine sehr schlechte Nachricht für die betroffenen Eltern. Es wird prognostiziert, dass bis 2030 etwa 200 Kitaplätze im Stadtteil fehlen werden. Die Stadträte von CDU über SPD bis hin zu den Grünen sind sich einig, wer hierfür die Verantwortung trägt, nämlich die evangelische Kirche.

Hier tun unsere Kommunalpolitiker auf arrogante Weise wieder einmal so, als wären nicht sie in der Pflicht, ein gültiges Gesetz umzusetzen, sondern die freien Träger. Nach § 24 SGB VIII hat jedes Kind ab dem ersten Lebensjahr bis zur Einschulung unabhängig von der Beschäftigungssituation oder dem Einkommen der Eltern einen Anspruch auf einen Kitaplatz. Diesem Anspruch gerecht zu werden, ist nicht die Aufgabe irgendwelcher Religionsgemeinschaften, es ist die Aufgabe der Stadt. Bekanntermaßen gehören in unserem Land nur noch weniger als die Hälfte der Menschen einer der beiden großen christlichen Kirchen an, Tendenz fallend. Dies wirkt sich naturgemäß negativ auf das Kirchensteueraufkommen aus.

Warum also erwarten die Kommunalpolitiker noch immer, dass von dort die Lösung eines Problems kommt, für das sie die Verantwortung tragen? Anstatt „nice to have“-Projekte, wie eine neue Stadtbibliothek zu finanzieren, sollten sie sich den Aufgaben zuwenden, zu denen sie gesetzlich verpflichtet sind. Den betroffenen Eltern kann man nur raten, ihren Anspruch auf einen Kitaplatz gerichtlich einzuklagen. Diese Klagen richten sich dann nicht gegen eine Kirche, sondern gegen die Stadt Mannheim.

