Kirchen mit guter Lobby

Zum Leserbrief „Weihrauch nicht antiviral“ vom 10. Januar:

Christiane Meyer spricht mir aus der Seele. Wie oft habe ich mich schon über die vielen Privilegien der beiden deutschen Großkirchen geärgert. Wie kommt es, dass eine Institution, die nur durch irrationale Mystik erklärbar ist, so viele Sonderrechte eingeräumt bekommt?

Nicht nur beim Gottesdienstkonzert in der Kapelle des Theresienkrankenhauses, sondern auch bei den regulären Gottesdiensten nehmen sich die Kirchen das Recht heraus, weitestgehend auf Corona-Schutzmaßnahmen zu verzichten. Sie wollen den Gläubigen die Anbetung Gottes weiterhin mit möglichst wenig Aufwand ermöglichen. Was dem Einzelhandel, den Restaurants, den Hotels, der Unterhaltungsbranche und anderen Wirtschaftszweigen zugemutet wird, sollte schon aus Gleichheitsgründen auch den Kirchen zugemutet werden. Und wenn 2G, 3G oder 2G+ den Gläubigen zu umständlich ist, kann es ja mit dem Bedürfnis nach Erleuchtung nicht so weit her sein.

Mit Millionen alimentiert

Die hier aufgeführte Extrawurst für die Kirche ist aber nichts im Vergleich zu anderen Privilegien. Der deutsche Staat alimentiert die Kirchen mit Milliardenbeträgen. Jahr für Jahr. Auch aus den Steuern von Konfessionslosen werden zum Beispiel die Pensionen der Kardinäle, Erzbischöfe und Bischöfe bezahlt. Caritas und Diakonie werden von den Kirchen betrieben, aber nicht finanziert. Zahlt alles der Staat. Und dann nehmen sich die Kirchen noch ein eigenes Arbeitsrecht heraus, das es verbietet, dass kirchliche Angestellte streiken dürfen. Zudem diskriminieren sie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die nicht nach den längst überholten kirchlichen Vorstellungen leben, indem diesen gekündigt werden darf. Soviel zur christlichen Nächstenliebe.

Dies sind nur einige wenige Beispiele, wie überproportional die Kirchen bevorzugt werden. Die Kirchen scheinen eine gute Lobby zu haben.