Kinderbetreuung kein Gewerbe

Zum Artikel „Der Schilderwald wächst“ vom 15. März:

Im Artikel „Der Schilderwald wächst“ von Peter W. Ragge wird ausführlich auf die neue Beschilderung wegen der Buga in den betroffenen Stadtteilen eingegangen. Hierfür gab es in Feudenheim auch nochmals eine Bezirksbeiratssitzung, bei der Bürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD) anwesend war und sich den Fragen stellte.

Man hat offensichtlich für viele anfängliche Probleme Lösungen gefunden. So hätte wohl nach jetzigem Stand der Zahnarzt („MM“ berichtete) seine Praxis nicht schließen müssen, denn für jeden Gewerbetreibenden gibt es jetzt zwei Parkausweise. Das hätte zumindest den Sprechstundenhilfen geholfen. Anders sieht es bei dem Verein InFamilia aus. Er betreibt in Feudenheim Kinderbetreuung – für die ganz Kleinen und für Schulkinder. Das ist in den Augen von Bürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD) nicht wichtig genug, als dass man dafür Parkausweise ausstellen könnte.

Kategorie Zukunft

Wenigsten zwei, wie für Gewerbetreibende? Aber nein! Laut Bürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD) fällt Kinderbetreuung nicht unter die Kategorie Gewerbebetrieb! Da hat der Bürgermeister sicher Recht. Kinderbetreuung fällt unter die Kategorie Zukunft und die verschläft nicht nur Mannheim!

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/409VTUu