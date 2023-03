Kinder nicht aussperren

Zum Artikel „Verdruss um Lilli-Gräber-Halle“ vom 4. März:

Ich möchte sagen, mir fehlen die Worte über die Dreistigkeit der Verantwortlichen, die Turnhalle in Friedrichsfeld einfach zuzusperren. Was war noch zu Corona Zeiten für ein Getöse über die Kinder, die Schaden genommen haben. Das ganze Augenmerk sollte von Politikern genau auf das Problem gehen. Es ist ja noch viel schlimmer als die Herren wissen. Im gleichen Atemzug sperrt man die Kinder aus, die Sport machen wollen. Ich denke, die Stadt wusste ja bereits, dass Flüchtige kommen werden. Man hätte eine andere Unterkunft finden müssen.

Aber den Kindern ihren Sport zu nehmen – die Halle war ja noch für andere Zwecke gedacht, Veranstaltungen zum Beispiel – das ist einfach eine Frechheit! Wir sind selbst Vertriebene gewesen, es war schwer genug, es kamen fünf Millionen Menschen ohne alles in ein zerbrochenes Land. Und doch gab’s einen Aufgang. Gebaut werden ja sehr viel preiswerte Wohnungen, da fängt’s ja an. Was hier gebaut wird, ist in der Regel hochpreisiges Eigentum, also keine Wohnungen für Leute mit wenig Geld. Aber so etwas zu tun, den Kindern Spaß am Sport zu nehmen, das ist so was von schäbig und charakterlos. Hoffentlich wehren sich die Friedrichsfelder. Wenn wir nicht eine gerechtere Verteilung für bessere Lebensbedingungen für Arme finden, dann wird’s noch ganz bitter.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3lmcm9u