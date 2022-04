Keine Unterstützung

Zum Thema Flüchtlingshilfe:

Wir haben bei der Stadt Mannheim angerufen, um eine Ein-Zimmerwohnung, Küche, Bad, unmöbliert, für ukrainische Flüchtlinge anzubieten. Die Stadt unterstützt uns dabei kostenmäßig nicht, sondern verweist auf eventuelle Sozialhilfe für die Bewohner, die wir aufnehmen würden. Auch Möbel müssten wir auf eigene Faust beschaffen.

Tochter bekam Mietvertrag

Wir sind Rentner und sollten wenigstens die Nebenkosten ausgeglichen bekommen. Wir halten es für einen Skandal, dass eine so große Gemeinde nicht in der Lage ist, zu unterstützen. Meine Tochter hat in Norddeutschland eine Ferienwohnung, die sie zu Verfügung stellt. Die kleine Gemeinde, in der sie wohnt, hat sofort einen Mietvertrag für die Unterbringung der Menschen als Mieter abgeschlossen.