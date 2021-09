Keine regulierende Funktion

Zum Artikel „Bypass soll den Kreisel entlasten“ vom 13. August:

Kreisverkehre in Deutschland haben einen anderen Zweck als in Großbritannien. Dort dienen sie dazu, den Verkehr ökologisch sinnvoller möglichst fließend zu halten. Bei uns sollen sie den Verkehr verlangsamen und dazu den Fluss bis zum Stillstand behindern. Das gelingt ihnen oft in herausragender Weise.

Als Eingänge zu Gewerbegebieten sind sie umstritten, da sie hier wegen vielen Lkw schnell an ihre Grenzen stoßen und überlastet sind. Darüber hinaus sind sie für Lkw meist zu klein im Durchmesser. Da eine Lkw-Fahrt die Straßen so sehr beansprucht wie 40 000 Pkw-Fahrten über dieselbe Stelle, ist der Verschleiß vorprogrammiert. Daher wird nun repariert. Wenn alle das Fahren im Kreisverkehr beherrschen, was selten der Fall ist, sind Kreisverkehre eine feine Sache.

Der geplante Bypass in Heddesheim ist ein Kurzschluss. Er hebt die regulierende Funktion des Kreisverkehrs auf. Wenn man in ihm fahren kann, ist die Vorfahrt geklärt. Der Bypass nimmt einen Teil des Verkehrsflusses aus dieser Klärung an einer zentralen Stelle heraus und schafft eine neue Vorfahrtsproblematik an anderer Stelle. Damit entsteht ein Gefahrenpunkt und der Vorteil des Kreisverkehrs wird ad absurdum geführt. Der Bypass führt in Richtung A 5 und B 3. Er mündet in dem kurzen Stück zwischen zwei bestehenden Kreisverkehren. Das wird eine brenzlige Stelle sein, mit Behinderungen und Unfällen ist zu rechnen.

