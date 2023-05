Keine Botschaften zum Fest

Gerade führte ich, geschichtlich interessiert, versiert und Journalistin im Ruhestand, eine Gruppe Nicht-Mannheimer durch die Stadt. Ein von mir favorisiertes Thema ist dabei auch stets, wie gezielt und im Rückblick klug die Kurfürsten Zuwanderer hier integrierten. Vereinfacht ausgedrückt: Es galten gleiche Privilegien, Rechte und Pflichten für alle.

Passend dazu hätte auch ein „MM“ damals ausgewogen über alle (!) in dieser Stadtgesellschaft berichtet. Das ist in der Gegenwart anders. Am Dienstag nach Ostern erwartete ich einen Bericht nicht nur über die Ostermärsche, sondern auch über die lokalen Gottesdienste (natürlich exemplarisch) und die darin verkündeten Botschaften zum höchsten christlichen Fest. Ich las nichts. Oder es war so unauffällig, dass ich es übersehen habe?

Keineswegs zu übersehen war dagegen kurz danach eine nicht gerade tiefgründige Reportage über ein Fastenbrechen im Ramadan mit rund 300 Teilnehmern, was das einzig Besondere daran war. Schließlich gibt es jeden Abend im Ramadan ein Fastenbrechen, genauso wie dann am Morgen danach zumindest in weiterführenden Schulen wieder reihenweise Jungen und Mädchen mit Magenproblemen kämpfen, weil sie ausgehungert zu spät zu viel gegessen haben. Es lohnt sich, einfach mal Lehrer zu fragen, wie sie den Ramadan erleben.

Völlig „übersehen“ wurde von der Autorin dann auch, dass auf den Tischen nur Kunststoffteller und Pappbecher standen. Wieder ein wunderbarer Beitrag, sich in diese Stadt, in der ständig über Müll und andere Umweltfragen geredet wird, einzubringen. Erfreulich selbstverständlich die Information, dass für die türkischen Erdbebenopfer kräftig gespendet wurde, auch von türkischen Unternehmern – und natürlich, sehr vielen Mannheimern ohne Migrationshintergrund. Die gingen natürlich unter bei dieser Art der Berichterstattung. Genauso wie der Fakt, dass in den Spenderlisten der so erfolgreichen „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ umgekehrt nie türkische oder arabische Nachnamen auftauchen.

Selbst die Kurfürsten als absolutistische Herrscher müssten, wenn sie anno 2023 hier regiert hätten, sich eingestehen, dass sie mit der so genannten Integration gescheitert sind und in ihrer Stadt Parallelgesellschaften existieren. Unsere heutigen Kurfürsten ignorieren das halt einfach.