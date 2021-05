Keine Beleidigungen zum Frühstück

Zu den Kolumnen „#mahlzeit“:

Herr Dettlinger wäre besser bei seinem Fachgebiet, der Kultur, geblieben. Hier gäbe es viel zum Beispiel über das Nationaltheater zu sagen. Nein – wie in einem Rausch zieht er in seiner Kolumne gegen Reiter, E-Bikefahrer und Besitzerinnen von SUVs zu Felde. Alle quälen angeblich ihre Tiere, bedrängen andere Verkehrsteilnehmer oder bringen sie gar um. Frauen habe ich bisher im Verkehr eher als zurückhaltend erlebt, dass sie in der Nase popeln, wenn sie Auto fahren, ist mir auch noch nicht aufgefallen. Das habe ich bisher meistens bei solchen Fahrradfahrern gesehen, die sich als ewige Underdogs fühlen. Als einer, der das Gehalt von einem solchen Redakteur mit seinem „MM“-Jahresabo von rund 500 Euro mitbezahlt, brauche ich solche Beleidigungen beim Frühstück nicht.