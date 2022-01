Keine angemessene Reaktion

Zum Artikel „36-Jähriger hat bei Vorwürfen gegen Ordensfrau gelogen“ vom 14. Januar:

Von Respekt vor denen, die durch Pflegedienstleistungen unsere Gesellschaft am Laufen halten, ist derzeit viel die Rede. Nicht jeder, der mit diesen Pflegedienstleistungen beglückt wird, wird damit glücklich. Es soll Corona-Kranke geben, die Pfleger beschimpfen, und es gibt ehemalige Kinderheimbewohner, die sich an ihren Betreuern rächen.

Das mag in Einzelfällen nachvollziehbare Gründe haben, ob man diese Rache aber in das Licht der Öffentlichkeit zerren sollte, ist eine Frage, der sich Journalisten stellen müssen. Im Kinderheim der Niederbronner Schwestern in Speyer gab es offenbar zwei Bewohner, der eine wurde vielleicht nicht gut behandelt und der andere von einem Kirchenoberen missbraucht. Der eine hat seine Behandlung in sexuellen Missbrauch umgedichtet und diese Lüge inzwischen gestanden. Der andere wollte mit einem gefälschten Dokument beweisen, ob er es nun selbst gefälscht hat oder ob es ihm zugespielt wurde, ist unerheblich, dass das Kloster eine Mitschuld trägt. Weitere Zeugen für angebliche Sex-Orgien oder sexuellen Missbrauch im Kloster haben sich nie gemeldet.

Herr Alfter hat trotz der von vornherein dünnen Beweislage mindestens drei Mal mit großem Aufmacher auch auf der ersten Seite im „Mannheimer Morgen“ und in einer Fernseh-„Dokumentation“ von Radio Bremen über den angeblichen Missbrauchsskandal im Kloster in Speyer berichtet. Nun berichtet er, dass der zweite Zeuge eine Falschaussage eingestanden hat.

Verleumdung schweres Unrecht

Ich habe mehr Respekt vor Menschen, die einen Fehler eingestehen und korrigieren, indem sie die Wahrheit sagen, als vor Journalisten, die es verstehen, auch aus einer persönlichen Fehleinschätzung noch ein Versagen der katholischen Kirche zu machen: „Die Opfer sexualisierter Gewalt in Kontexten der Katholischen Kirche werden gerade einmal mehr missbraucht.“ Das mag ja stimmen, aber daran sind falsche Zeugen und gutgläubige Journalisten und nicht die katholische Kirche schuld. Schlimm genug, dass es an anderer Stelle offensichtlich sexuellen Missbrauch gegeben hat, eine Verleumdung Unschuldiger bleibt trotzdem schweres Unrecht, selbst wenn die Verleumdete zu fragwürdigen Erziehungsmethoden gegriffen hat (Schläge Erziehungsberechtigter wurden leider erst 2000 verboten).

Eine Entschuldigung und eine respektvolle Berichterstattung über Pflegedienstleistungen der Niederbronner Schwestern in Speyer, die ja von anderen Kinderheimbewohnern auch sehr positiv geschildert wurden, hätte ich für eine angemessene Reaktion und kleine Wiedergutmachung gehalten.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3rxjtuV