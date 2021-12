Zum Artikel „Rückkehr der europäischen Nachtzüge“ vom 13. Dezember:

Ich als Urlaubsbahnfahrer würde beides unterstützen, wenn ich denn sicher sein könnte, dass die Bahn auch fährt und nicht gerade mal wieder bestreikt wird! So ist es mir in diesem Jahr zweimal ergangen. Im ersten Streik haben wir zwölf Stunden vor Abreise erfahren, dass unsere Fahrt an die Nordsee am nächsten Tag gestrichen ist und wir mussten sowohl für die Hin- als auch für die Rückfahrt unseren Pkw nutzen.

Einen Monat später wurde schon wieder gestreikt, als wir auf der Rückreise unseres Urlaubs waren. Solange sich die Bahngewerkschaften nicht einig sind, werden sich diese Szenarien jährlich wiederholen und somit ist kein Verlass auf die Bahn, da nützen auch zusätzliche Züge nichts!

