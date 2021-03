Zum Leserbrief „Scheinargument zur Rechtfertigung“ vom 11. Februar:

Wenn die Prämisse nicht stimmt, dann ist auch die daraus folgende logische Schlussfolgerung falsch. Herr Koehler behauptet, dass die Höhe der CO2-Besteuerung keinen aussagekräftigen Bezug zum Verkaufspreis hätte und wirft den Redakteuren des „MM“ die unreflektierte Übernahme der Behauptung des ADAC vor, die Erhöhung der CO2-Steuer würde in nennenswertem Umfang zur Steigerung der Benzin-und Dieselpreise führen.

Herr Koehler begründet dies damit, dass beim Verbrennen von 320 Tonnen Benzin eine Tonne CO2 entstehen würde. Mit einer so geringen CO2-Erzeugung wäre dies jedoch ein super Kraftstoff und hätte auch tatsächlich keinen wesentlichen Einfluss auf den Kraftstoffpreis. Dummerweise hat Herr Koehler mit der falschen Masseneinheit des Benzins gerechnet, wodurch sich die gesamte Argumentation des Leserbriefes in Luft auflöst.

Laut „Energie-Lexikon“ werden beim Verbrennen von einem Liter Benzin 2,3 Kilogramm CO2 produziert. Wer sich mit der Stöchiometrie ein wenig auskennt, kann über die Modellsubstanz Isooctan diesen Wert verifizieren. Daraus folgt, dass bei der Verbrennung von 326 Kilogramm Benzin (Dichte von 0,75 Kilogramm pro Liter) eine Tonne CO2 entsteht. Für 435 Liter Benzin und einen CO2-Preis von 25 Euro pro Tonne CO2 ergeben sich somit aufgerundet sechs Cent pro Liter Preisaufschlag beim Benzinpreis. Also keine Fata Morgana und auch kein Scheinargument, sondern nur das, was Medien und auch der ADAC seit Monaten korrekt verkündet haben und auch von der Politik so gewollt war.

Herr Henning Koehler schreibt in seinem Leserbrief, dass der Politik die Preiserhöhungen von Kraftstoffen ungerechtfertigterweise in die Schuhe geschoben wird und dass die CO2-Bepreisung keinen tatsächlichen Einfluss auf den Liter-Preis an der Tankstelle hat. Dem muss ich doch vehement widersprechen, da ihm willentlich oder aus Versehen einem Rechenfehler unterlegen ist: Er schreibt, eine Tonne CO2 wird beim Verbrennen von 320 Tonnen Benzin erzeugt. Ein Liter Benzin erzeugt beim Verbrennen 2,37 Kilogramm CO2, beim Diesel beträgt der Wert 2,6 Kilogramm CO2. Um eine Tonne CO2 zu erzeugen, braucht man daher rund 422 Liter Benzin oder 377 Liter Diesel. Rechnet man die 25 Euro pro Tonne CO2, dann erhöht sich der Preis um sechs beziehungsweise knapp um sieben Cent.

Ich bin daher nicht der Meinung von Herrn Koehler, dass der Aufschlag von 25 Euro pro eine Tonne Benzin/Diesel beziehungsweise sechs/sieben Cent pro Liter keinen spürbaren Einfluss hat.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3u95jAo