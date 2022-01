Kein Respekt

Zur neuen Regierung:

„Respekt im Umgang miteinander“ ist das Leitmotiv für die neue Regierung unter Olaf Scholz. Welch’ ein Widerspruch zur gelebten Realität. Das respektlose Verhalten der Ministerin Lambrecht bei den Amtsübernahmen ist beschämend. So nahm die Ministerin, die in den vergangenen Monaten das Familiensowie Justizministerium begleitete, gegen alle Gepflogenheiten an den Feierstunden zur Übernahme nicht Teil. Auch im Verteidigungsministerium verstieß sie gegen die Tradition und ließ sich alleine, anstatt mit Ihrer Amtsvorgängerin, vom Bundeswehrcorps feiern. Ihr war mehr daran gelegen noch vor Amtsantritt aus ihrem Umfeld verkündigen zu lassen, dass langjährige verdienstvolle Mitarbeiter ohne Begründung die Schreibtische innerhalb von zwei Tagen zu räumen haben. Sicherlich, um wie vorher praktiziert, Vertraute auf die freigewordenen Stellen zu befördern. Ein absolut unmenschliches Verhalten, das den Charakter der Verteidigungsministerin widerspiegelt. Leider kommt sie auch noch aus unserer Region. So viel zur respektvollen Politik der neuen Bundesregierung.