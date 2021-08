Kein Rassismus

Zu den Artikeln „Weiße Puppen schwarz bemalt: Wie rassistisch ist Spielzeug?“ vom 14. Juli und „Schwarzfahren ist verboten“ vom 15. Juli:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dies ist ein Wut-Brief. Möglicherweise nicht immer stringent oder vollkommen erklärt. Ganz sicher ohne Verbalinjurien. Was soll dieser Unsinn mit den Puppen. Jetzt ist es ein Zeichen von Rassismus, keine original schwarzen Puppen hierzulande im Angebot zu haben.

Leute, wir sind hier die indigene Bevölkerung. Und natürlich machen wir alle Güter nach unseren Vorstellungen. Also auch Puppen. Und natürlich sind die in erster Linie nach der hier lebenden Spielart der Erdbevölkerung gestaltet. Wie auch nicht. Und hier leben in absoluter Überzahl nun mal weißhäutige Menschen. Da von Rassismus zu reden, hat schon was sehr Skurriles. Wem das nicht gefällt – muss es ja nicht –, der mus dann halt schauen, wie er/sie woanders seine speziellen Wünsche erfüllen kann.

Aufhören, zu erziehen

Wir sind ein (nur noch in Maßen) freies Land, da kann jeder schauen, wo und wie er/sie seine Wünsche befriedigen kann. Zu erwarten, die Einheimischen müssten sich in allem nach den Hinzugekommenen und deren hier geborenen Kinder richten, ist einfach eine Respektlosigkeit. Wem es hier nicht gefällt, kann ja sein Glück in anderen Ländern versuchen. Und dass dann noch die meisten Medien voller Elan ins gleiche Horn blasen wie die Neulinge, ist ein Affront sondersgleichen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Also auch eine Unverschämtheit des „Mannheimer Morgen“ gegenüber seinen treuen Lesern. Eigentümer, Redakteure, Journalisten, hört auf, eure Leser erziehen zu wollen. Hört auf, mich erziehen zu wollen.

Eine Minderheit versucht krampfhaft, in allen unseren Lebensbereichen die Oberhand zu gewinnen. Neuestes Beispiel: Der Begriff Schwarzfahrer wird abgeschafft. Als Nächstes gibt es „folgerichtig“ auch kein Schwarzwild, keine Schwarzwurzeln, keine Schwarzwälder mehr? Auch die Lufthansa verwendet die Anrede „meine Damen und Herren“ nicht mehr. Da dürfte ja im Zuge der Gleichberechtigung die „Tagesschau“ und so weiter bald folgen.

Wie wäre es in Zukunft mit „guten Abend allerseits“? Großen Teilen der Bevölkerung (auch so ein verdächtiges Wort) fehlt mittlerweile das Verständnis beziehungsweise der Humor für solche Wortklaubereien, gerade angesichts großer anderer Probleme, die uns alle betreffen!

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3f3EPKV https://bit.ly/3rAG21l

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3