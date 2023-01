Kein Kavaliersdelikt

Zum Thema Hundekot:

Es ist einfach nur traurig, wie ein Teil unserer Mitmenschen mit fremdem Eigentum umgeht. Ich bin Hundetütenpatin in Mannheim-Gartenstadt, Ecke Am Herrschaftswald/Karlsternstraße. Das heißt, ich befülle regelmäßig eine Hundetütenbox mit kostenlosen Hundekotbeuteln in diesem Stadtteil. Dies geschieht ehrenamtlich und soll dabei helfen, die Gehwege in unserer Stadt sauberer zu halten.

Leider musste ich heute bei unserem Neujahrsspaziergang feststellen, dass die von mir betreute Hundetütenbox völlig zerstört war. Die Box wurde mutwillig mit Silvesterkrachern zerstört. Diese lagen noch am Boden des Aufstellers. Von den Tätern fehlte natürlich jede Spur und man kann nur mutmaßen, dass dies wohl in der Silvester-Nacht passiert ist. Ein Silvesterstreich und alles nur Spaß? Hier handelt es sich um Sachbeschädigung und dies ist keinesfalls ein Kavaliersdelikt.