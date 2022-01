Katzen hinterlassen Spuren

Zum Artikel „Mannheim, wie wär’s … mit mehr Mülleimern für Hundekot?“ vom 7. Dezember:

Es ist ganz klar, dass man sich über Hundekot, egal wo er nicht weggeräumt wird, zurecht aufregt. Diese Hundebesitzer zahlen für ihre Hunde. Das soll kein Freibrief für deren Hinterlassenschaften sein. Aber ich möchte an dieser Stelle mal meinem Ärger Luft machen: In meiner Nachbarschaft wohnen etliche Bürger, die sich Katzen halten, insgesamt zirka zehn Stück. Solange dies Hauskatzen sind, ist mir das eigentlich noch egal. Wenn aber dann dieses Viehzeug einen Platz zum k… im Freien sucht und ausgerechnet ich der Leidtragende mit meinem Garten und Rasen bin, dann habe ich eine Stinkwut auf dieses Viecherzeug. Ich entsorge täglich Katzenkot aus meinem Garten. Eine Wildkamera hat mir schon gezeigt, um welche Viecher es sich handelt. Normale kaufbare Gegenmittel kosten viel Geld, taugen nichts. Besitzer anzusprechen ist zwecklos, da wird von der Regelung des Gesetzes der Vorteil genommen. Leider wird dieses Viehzeug über Nacht nach draußen gelassen, so dass man am Morgen die Hinterlassenschaften findet und entsorgen muss.

Vielleicht sollte ich mir als letztes Gegenmittel einen Hund anschaffen, der Katzen hasst und jagt. Dann wird mein Garten, wahrscheinlich zerwühlt sein, aber die eine oder andere Trophäe, die mein Hund dann vor die Tür legt, schafft bestimmt Abhilfe.

