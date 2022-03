Kampf um die Parkplätze

Zum Thema Parkplatzsituation auf Franklin:

Sehr geehrter Herr Frings, ich bin Mieterin einer GBG-Wohnung in der George-Washington-Straße in Franklin und habe ein Auto und leider keinen Stellplatz. Derzeit ist es mir nicht möglich, die alternativen Angebote wie zum Beispiel Carsharing zu nutzen, da ich eine allerziehende Mutter zweier Kleinkinder und berufstätig bin. Des Weiteren gibt es hier vor Ort keine Möglichkeit, zum Beispiel Windeln oder Getränke einzukaufen. Ihr Konzept in allen Ehren, für mich als soziale Minderheit ist es nicht tragbar. Ich fordere Sie daher auf, mir meinen zustehenden 0,8 Parkplatzanspruch zuzuteilen! Eine Lösung wäre zum Beispiel ein Anwohnerparkausweis. Es kann nicht sein, dass andere Haushalte hier vor Ort zwei Stellplätze besitzen und andere Haushalte null. Wie Sie wissen, herrscht in Mannheim Wohnungsnot, daher war und ist es für mich sehr schwer, eine andere bezahlbare Wohnung zu finden. Des Weiteren beginnt hier ein Kampf auf der Straße um die Parkplätze. Jetzt gerade spitzt sich die Lage in der George-Washington-Straße durch neue Baumaßnahmen dramatisch zu. Bald fallen weitere Parkmöglichkeiten im Zuge des Baubeginns des „H“s weg. Ich bitte daher um eine schnellstmögliche Lösung und hoffe, dass Sie mein Anliegen ernstnehmen.