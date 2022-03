Kaffeepflanzen erfroren

Zum Artikel „Auf Verbraucher kommen höhere Kaffeepreise zu“ vom 7. Februar:

In dem Artikel wird berichtet, dass der Kaffee teurer wird. Grund sei der Markt, was wohl stimmt. Allerdings hat man vergessen zu schreiben, dass Kaffeepflanzen in Brasilien wegen eines außergewöhnlich kalten Winters erfroren sind. Berichte über extrem kalte Wetterverhältnisse auch im südlichen Europa, sogar Nordafrika und Indien, werden uns verschwiegen.

Die Menschen könnten wegen des Klimawandels verunsichert sein. Seien wir froh, dass bei uns der Winter bisher mild war, ein extremer Kälteeinbruch hätte verheerende Auswirkungen, auch wegen der hohen Energiepreise, wäre aber heilsam gegen unsere ruinöse Energiepolitik.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3BpGxzW