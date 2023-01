Jesiden gehören zu Kurden

Zum Artikel „Massaker als Völkermord anerkannt“ vom 20. Januar:

Der Artikel ist ausführlich und instruktiv, danke. Wichtige Aussagen fehlen aber:

Es handelt sich bei den Jesidinnen und Jesiden um eine monotheistische Glaubensgemeinschaft mit Vorstellungen, Hymnen und Bräuchen, die Elemente des iranischen Zoroastrismus (der sich auf Zarathustra bezieht), des iranischen Mithraskults, altorientalischer Erzählstoffe, wie sie auch in der Bibel vorkommen (zum Beispiel von Adam und Eva), und verschiedener islamischer Strömungen enthalten.

Mehr zum Thema Demonstrationen Bericht: Mehr als 500 Tote seit Beginn der Proteste im Iran Mehr erfahren Menschenrechte EU-Staaten verhängen neue Iran-Sanktionen Mehr erfahren

Sie praktizieren eine strikte Endogamie, das heißt, Heiraten mit Andersgläubigen führen zum Ausschluss aus der Gemeinschaft. Es gibt also keine Möglichkeit der Einheirat, auch keine andere Möglichkeit, zum Jesidentum zu konvertieren. Jesiden missionieren nicht. Fanatismus kennen sie nicht. Ihr Verhältnis zu anderen Religionen ist überwiegend freundlich entspannt.

Die Jesiden gehören der Volksgruppe der Kurden an. Es gibt weltweit über eine Million von ihnen. Ihre Siedlungsgebiete sind in Nordirak, Iran, Nordsyrien und in der Türkei. Allein in Nordirak leben rund 750 000. Dort ist auch ihr religiöses Zentrum, Lalish, in der Nähe von Mossul. Aufgrund von Flucht und Vertreibung leben heute Jesiden auch in Armenien, Georgien, Russland und Westeuropa. In Deutschland werden sie auf 150 000 geschätzt. Sie werden durch den Zentralrat der Jesiden vertreten.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3wpltYP