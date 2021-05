Jede Grünfläche muss bleiben

Zum Artikel „SOS Stadtbaum fordert Erhalt der Tiefgarage“ vom 28. April:

Ich nehme Bezug auf Ihren Bericht. Darin ging es um das Parkhaus in N 2. Es sollte heißen: SOS Stadtbaum fordert Erhalt des Parkhauses und nicht der Tiefgarage. Die Pressemitteilung zum „Tag des Baumes“ von SOS Stadtbaum, die durch die Plakataktion unterstützt wurde, wurde stark verkürzt wiedergegeben.

Der Gemeinderat der Stadt Mannheim handelt entgegen seiner eigenen „Begrünungsordnung für die Innenstadt von Mannheim“, welche am 27. September 1988 beschlossen wurde. Darin heißt es unter anderem: „Die Schaffung von begrünten Flächen und das Einbringen von Grünelementen in der Innenstadt ist eine unerlässliche Maßnahme, um der Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch das Stadtklima entgegenzuwirken und den urbanen Lebensraum in seinem Erscheinungsbild zu verbessern“.

Das Parkhaus in N 2 soll wegen der neuen Stadtbibliothek abgerissen werden. Somit wird auch die wertvolle Fassadenbegrünung an diesem Gebäude vernichtet. Zahlreiche Bürger sowie auch die Aktivisten von SOS Stadtbaum wehren sich gegen diese Maßnahme. Die Innenstadt von Mannheim ist bereits massiv zugebaut und versiegelt. Jetzt muss schon wieder gewachsenes Grün dran glauben.

Ende Februar hörte man bereits zahlreiche Vögel in dieser Fassadenbegrünung zwitschern. Zudem leben auch Insekten darin. Es müssen jetzt endlich jeder Baum, jede Grünfläche und die Fassadenbegrünungen in der Innenstadt erhalten bleiben. Die ganze Welt kämpft gegen die Erderwärmung und in Mannheim passiert das Gegenteil! Für die neue Stadtbibliothek gäbe es auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel das jetzt leerstehende Kaufhaus in N 7. Die Stadtverwaltung und die Gemeinderäte sollten noch einmal nachdenken und die wertvolle Fassadenbegrünung gemäß ihrer Begrünungsordnung erhalten.

Alle, die jemals dieses Parkhaus genutzt haben, hin- und her rangiert haben, um die Kurven zu kriegen, und froh waren, dass sie hier ohne Kratzer an nebenan parkenden Autos oder Mauern wieder herausgekommen sind, werden dem Abriss gerne zustimmen.

Doch wenn man sich die Fassade mit dem wunderschönen Blauregen anschaut, der nicht nur eine nützliche Pflanze in dieser Betonwüste ist, sondern auch als Nistplatz und Heim von vielen Spatzen dient, ist ein Abriss undenkbar. Hier leben meines Erachtens weit mehr Vögel als zum Beispiel in den nächstgelegenen grünen Anlagen Paradeplatz oder Schillerplatz, denn dort ist vorwiegend Rasenfläche und einzelne Bäume, die vorwiegend größere Vögel beherbergen.

Es gibt keine dichten Rankpflanzen oder größere Gebüsche, in denen sich Spatzenkolonien und andere kleinere Vögel verstecken können. Gerade in der Innenstadt stellt dieses kleine Stückchen Natur auch für uns Menschen eine Erholung dar. Sobald man sich nähert, fühlt man sich mit dem Vogelgezwitscher und den schönen Blüten in einen Park versetzt. Solch eine Häuserfront sollte als Vorbild für viele weitere dienen, denn sie „kühlen“ die Städte und werden bereits in etlichen Metropolen bewusst gepflanzt.

Es wäre zu wünschen, dass Umwelt- und Naturschutz nicht immer nur von anderen, in anderen Städten und anderen Ländern verlangt wird. Hamburg hat den Spatz bereits 2018 auf die Rote Liste der Brutvögel gesetzt. Und es gibt zum Beispiel Hilfsprojekte für den Spatz in München und Hamburg.

Wir sollten bestrebt sein, auch in kleinem Rahmen – wie mit dem Verbot der Stein-Vorgärten –, Klimaschutz zu leben. Daher sollte es möglich sein, in N 2 eine Alternative zu finden, eine Umpflanzung, ein Teilabriss oder Ähnliches. Denn, auch wenn es sich nur um eine kleine Hausfassade handelt: Viele kleine Puzzleteile ergeben ein großes Ganzes.

