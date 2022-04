Zum Artikel „Weiter Ehrung für einen, der zum Sterben für Hitler aufrief“ vom 2. April:

Da hat Herr Groß erneut eine Bahn für sein Steckenpferd gefunden und wieder eine Straße entdeckt, die, wie er selbst anführt, einen dem allergrößten Teil der Bürger unbekannten, belasteten Namen hat. Das war in Rheinau ebenso der Fall; ich denke, mehr als neunzig Prozent der dortigen Anwohner dürften – bevor das Thema hochgekocht wurde – keine Vorstellung von den Namensgebern gehabt haben.

Herr Groß führt nun Klage, dass die Kommune Hirschberg ihren Bürgern den Aufwand einer Adressänderung ersparen will; deren Effekt sich letztlich auf das wohlige Gefühl „etwas gegen Rechts getan“ zu haben einiger Gleichgesinnter beschränken dürfte. Mir ist nicht klar, ob sich Herr Groß dessen bewusst ist, dass er vielen Leuten etwas sehr Wertvolles nimmt: Lebenszeit.

Zur Unterschrift erscheinen

Es ist ja schön und eigentlich selbstverständlich, dass die Kommune die Gebühren für das Umschreiben der Dokumente (Personalausweis, und so weiter) erlässt, das ändert aber nichts daran, dass man zu Unterschriften persönlich erscheinen muss. Und es hilft einem schon gar nicht bei der notwendigen Information (nicht immer ist E-Mail akzeptiert und auch die muss geschrieben werden) an Banken, Versicherungen, Online-Shops, bei denen man einen Account hat, zuliefernden Geschäften, Abonnements, Strom-/Gasversorger, Radio, Geschäftspartner, und so weiter.

Das wird einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Ist es das wert?

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3KvtQaT