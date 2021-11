Innenstadt nicht Nabel der Welt

Zum Artikel „Wir müssen die Plätze bespielen“ vom 30. Oktober:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ach herrjemine! Welches Missgeschick! Da wurden bei der Buga-Planung doch tatsächlich die Mannheimer Planken samt Innenstadt-Geschäften vergessen. Habe ich da was falsch verstanden? Eine Bundesgartenschau – so dachte ich bisher – ist in erster Linie eine Blumen-Garten-Natur-Schau mit naturnahen thematisch orientierten Kulturveranstaltungen. Die Besucher*innen informieren sich also über Mannheims innovative klimafreundliche und grün orientierte Zukunft und erleben zahlreiche Aktivitäten für Groß und Klein. Sie erfreuen sich beim Blick vom innovativen filigranen Panoramasteg aus an der ökologisch aufgewerteten Feudenheimer Au. Dann schweben sie mit der Seilbahn über den Neckar zum zweiten Teil der Buga und genießen ausgiebig das Gelände des Luisenparks mit seiner neuen Mitte und zahlreichen Erlebnisbereichen.

Vielleicht waren sie 1975 schon mal hier zur damaligen Buga zu Gast und erkennen die Weiterentwicklung der weit über Mannheim hinaus beliebten Parkanlage. Nach erlebnisreichen Stunden haben die Gäste schließlich das dringende Bedürfnis, in die Mannheimer Innenstadt „reinzufahren“, in einem Rundumschlag noch unser „tolles“ Mannheimer Schloss zu bewundern und… – jetzt kommt das eigentliche Highlight des Tages – in den Planken im Engelhorn-Modehaus shoppen zu gehen?

Was hat das bitte mit der Zukunftsvision eines lebenswerten, klimaneutralen und im Einklang mit der Natur stehenden Mannheim zu tun? Geht’s vielleicht auch ein kleines bisschen weniger dick aufgetragen? Nicht immer und ständig sind die Innenstadt und ihre Händler der Nabel und Mittelpunkt der Welt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Angela Wolf, Mannheim

Info: Originalartikel unter https://bit.l3EWDEr4