Industrie in die Pflicht nehmen

Zum Artikel „Hafen: Ermittlungen eingestellt“ vom 16. März:

Die strafrechtliche Bewertung des Chemieunfalles ist eine Sache. Eine andere ist die Verbesserung des vorbeugenden Unfallschutzes bei allen daran Beteiligten. Und darauf kommt es letztendlich an. Fest steht mittlerweile, dass Fässer beim Beladen des Containers unbemerkt beschädigt werden können. Welche Lehren werden daraus gezogen? Der „MM“-Redakteur Koch meint, dass die Bewohner in Hafennähe weiterhin mit solchen Unfällen rechnen müssen. Was bleibt ihnen dann übrig als wegzuziehen oder vorsorglich mit einer Gasmaske im Gepäck herumzulaufen?

Einfacher wäre es, Industrie und Verwaltung doch in die Pflicht zu nehmen, um den Ablauf einer neuen Unfallkette durch vorbeugende Maßnahmen zu erschweren oder zu blockieren. Doch davon hört, sieht und liest man nichts. Dafür wird eifrig über Sirenenwarnung debattiert. Von der BASF erwartete ich, dass zumindest im Sommer für leicht entzündliche Gefahrgüter wie Hydrosulfit Container mit reflektierendem Farbanstrich für den Transport benutzt werden. Und von der Verladefirma Contargo erwarte ich, dass sie Gefahrstoffcontainer mit solchen Inhalten im Sommer nicht stundenlang in der prallen Sonne stehen lässt.

Nur so kann die Bestimmung des BASF-Sicherheitsdatenblattes vom 23. November 2021 sicher eingehalten werden, wonach verpacktes Hydrosulfit vor Temperaturen über 50 Grad Celsius und vor Feuchtigkeit geschützt werden muss. Schließlich sollte unser Sicherheitsbürgermeister Specht dafür sorgen, dass bei einem Brand zuerst die Feuerwehr und nicht die brandungeschützte Polizei ausrückt. Früher hieß es: Aus Schaden wird man klug. Daran kann man heute zweifeln.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3JzghIc