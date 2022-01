In Provinz nicht angekommen

Zum Artikel „Martin Kemmet verlässt die CDU“ vom 18. Januar:

Dass den rechtskonservativen Strippenziehern in der CDU Martin Kemmet ein Dorn im Auge war, ist dem kritischen Beobachter der politischen Szene in Heddesheim nicht verborgen geblieben. Martin Kemmet war nicht lenkbar und deshalb konnte man ihn als Bürgermeister-Kandidat nicht gebrauchen. Dass diese Entscheidung ohne demokratische Legitimation erfolgte, spricht Bände über den Zustand der CDU.

Einen verdienstvollen Fraktionsvorsitzenden so zu behandeln, ist schon ein starkes Stück. Martin Kemmet hat sich parteiübergreifend für das Gemeinwohl eingesetzt. Und für diese Fähigkeit wurde er von allen Fraktionen geschätzt. Er hat rechtzeitig die Reißleine gezogen, denn in der CDU haben Menschen wie er keinen Platz, das werden auch die jungen Nachrücker zu spüren bekommen.

Wer nicht hören will, muss fühlen. Das war auch bei Ulrike Lochbühler so. Auch sie hat die CDU verlassen, weil sie nicht auf Linie war. Die CDU in Berlin hat doch wiederholt vorgeführt, wie man demokratische Nominierungen durchzieht. In der Provinz-CDU Heddesheim ist das noch nicht angekommen.

