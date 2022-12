In Mannheim nicht passiert

Zum Thema Radverkehr:

Auch wenn die Stadt Mannheim jetzt wieder einmal als eine fahrradfreundliche Stadt ausgezeichnet wurde, so werden die vorhandenen Radwege trotzdem von vielen Fahrradinitiativen immer lauter und häufiger als ein unzureichendes Flickwerk kritisiert. Sie fordern, dass in Mannheim endlich ein durchgängig befahrbares Radwegenetz geschaffen wird, das diesen Namen auch verdient.

So ganz neu ist diese Forderung aber freilich nicht. Auch schon in früheren Jahren hat man die Notwendigkeit für leistungsstarke Radverkehrswege erkannt und diese auch gefordert. So hat bereits vor über 40 Jahren die SPD-Fraktion im Mannheimer Gemeinderat den Plan für ein stadtweites Radwegenetz eingebracht, das unter anderem fünf Radschnellwege vorsah, die auf möglichst kurzem Wege die Mannheimer Stadtteile mit der Innenstadt verbinden sollten.

Die in diesem Radwegekonzept enthaltenen Planungsgrundsätze haben auch bis heute kaum etwas an Aktualität verloren. Auch andere Städte haben damals damit begonnen, Radwegenetze auszubauen. Doch in Mannheim ist dergleichen nicht passiert. Bis heute gibt es keine stadtweite Radwegeplanung, die in ihrer Konsequenz und Schlüssigkeit etwa vergleichbar wäre mit dem früheren Generalverkehrsplan für den Straßenverkehr.

Bislang wurden Radwege hauptsächlich nur dann realisiert, wenn damit keine wesentlichen Nachteile für den Autoverkehr verbunden waren. Wenn es engagierten Fahrradinitiativen dann doch einmal gelungen ist, auch gegen politische und behördliche Widerstände eine spektakuläre Radwegetrasse zu erstreiten, dann dümpelt diese meistens nur mehr oder weniger ungenutzt dahin, weil eben vorne und hinten die Anschlüsse nicht stimmen.

Insofern wird man wohl abwarten müssen, ob den jetzt im Zuge der Bundesgartenschau durch schöne Wiesen und Auen geschwungenen Radschnellwegen, die zwar recht abseits von den eigentlichen Verkehrsströmen, aber dafür mit viel klimapolitischem Tamtam geschaffen werden, eine bessere Zukunft beschieden sein wird.