Zum Artikel „Skatehalle in Mannheim bleibt vorerst ein Traum" vom 4. März:

„Gut Ding will Weile haben“ könnte man glauben – dem ist aber nicht so! Wieder ein Vorhaben der Stadt Mannheim, welches in die Nähe der Satire rückt. Zu viele Amtsinhaber, Optionsprüfer, Beauftragte und Fachreferenten bewegen sich mit unausgereiften Konzepten in beliebige Richtungen. Jeder führt scheinbar gute Gründe ins Feld, weshalb diese oder jene Option nicht zu befürworten ist. Konkret Machbares sucht man vergebens. Das in der Hoffnung, der Bürger schluckt ohnehin alles.

Der Erkenntniszuwachs all dieser sogenannten Fachgespräche ist gleich Null. Mit halbgut sind unsere Volksvertreter hochzufrieden, die Kinder und Jugendlichen sind es nicht. Insbesondere die Kommunalpolitik muss für junge Menschen gemacht werden und muss attraktiv sein. Hierzulande Fehlanzeige. Die Gründe liegen auf der Hand. Eine derartige Sporthalle ist kein wirklich profitables Geschäftsmodell und damit befindet sich ein jegliches Interesse im Sinkflug.

Stadt verspricht Lösungen

Dass solchermaßen skatebegeisterte Sportler sich im Winter und bei schlechtem Wetter nach Stuttgart, Trier, Luxemburg und so weiter begeben müssen, verdient keinerlei Beachtung. Vor diesem Hintergrund ist zu befürchten, dass der Traum dieser jungen Menschen – welche sich von Herzen eine Skatehalle wünschen – erst in einer fernen Zukunft Wirklichkeit wird. Die Stadt verspricht nach Lösungen zu suchen – was zu beweisen wäre.

