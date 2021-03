Zum Artikel „Problemfall Riester-Rente“ vom 16. Februar:

Zu dem Artikel über die Riester-Rente ist es schon erstaunlich, dass ich feststellen konnte, dass bereits in den Jahren 2000/2001 die gesetzliche Rente von 70 Prozent auf 67 Prozent verringert wurde. Heute sind wir schon bei unter 48 Prozent, Tendenz weiter fallend.

Die Altersarmut kommt immer mehr beim „normalen“ Personenkreis an, weil die Renten ständig weiter abgesenkt werden. Altersarmut, Tafeln, schlechtere Löhne und Gehälter, wer hätte das jemals von Deutschland gedacht? An diesen Pseudo-Privatrenten verdienen nur die Versicherungsgesellschaften. Gleichzeitig sind diese Privatrentenverträge meist rentenschädigend, weil sie das Sozialversicherungsbrutto entsprechend senken. Die Versicherungswirtschaft mit Ihrer Lobby tut alles, um immer mehr Beitragszahler zu generieren.

Altersarmut nicht bei Beamten

Heute muss fast jeder private Zusatzversicherungen für Zähne, Brillen, Sterbegeld und vieles mehr abschließen. Das war alles mal in der gesetzlichen Krankenversicherung, die wie auch die Rentenkassen, laufend geplündert werden. Man hat den Eindruck, dass unser Parlament, übrigens das zweitgrößte Parlament der Welt, sich die teuren Volksrentner mit weniger als 48 Prozent von ihrem letzten Netto nicht mehr leisten können und auf immer dreistere Methoden zurückgreifen, um deren Netto weiter zu senken.

Zum Beispiel doppelte Verbeitragung der Sozialversicherungsbeiträge bei Direktversicherungen und Arbeitgeberbeitrag, obwohl das in den Verträgen klar definiert war, dass alle Sozialversicherungsbeiträge bezahlt waren. Hier hat der Gesetzgeber in die Trickkiste gefasst und rückwirkend in bestehende Verträge eingegriffen. Dass Rentner auch den erhöhten Beitrag in die KV bezahlen müssen, so als ob sie bei Krankheit nach sechs Wochen von der Krankenkasse eine Lohnfortzahlung erhalten würden. Offensichtlicher Betrug, man bezahlt per Gesetz für etwas, was man nie erhalten wird.

Nun versteuert er auch noch doppelt die Renten. Warum tritt die Altersarmut nur bei Arbeitnehmern auf und nicht bei Beamten? Weil Beamte weiterhin rund 70 Prozent von ihrem letzten Netto als Pension erhalten. Dies gilt auch für unsere Volksvertreter (rund 68 Prozent).

