In 24 Jahren amortisiert

Zum Artikel „Wann lohnt sich eine Solaranlage?“ vom 11. Januar:

Der Autor stellt in der Überschrift die Frage „Wann lohnt sich eine Solaranlage?“ Obwohl er im Artikel die hierzu notwendigen Zahlen bereitstellt, scheut er sich offenbar, die letzte Grundrechnungsart durchzuführen, nämlich die Investitionssumme (16 500 Euro) durch die jährliche Einsparung (690 Euro) zu teilen. Dann errechnet sich nämlich eine Amortisationszeit von fast 24 Jahren!

Also eine klimafreundliche, aber keinesfalls geldbeutelfreundliche Investition! Das besonders Ärgerliche dabei ist aber meiner Meinung nach, dass man mit diesen Investitionen in Minisolaranlagen eine wesentlich größere ökologische Wirkung erzielen könnte, wenn man dieses Geld stattdessen in Großanlagen (Solar Parks wie zum Beispiel die Bahn) investieren würde.

Im „MM“ vom 18. August 2021 (Zitat) orakelt Andreas Schwarz, der Fraktionsvorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion „von Zehntausenden von Photovoltaikanlagen, die die Dächer und die Handwerker zum Strahlen bringen“ (Zitat Ende). Ein Schelm, wer Arges dabei denkt ...

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3AdCari