Impfpflicht durch die Hintertüre

Zum Artikel „Mehr Rechte für Geimpfte“ vom 4. Mai:

Hurra! Mehr Rechte, die Rückgabe von entzogenen Grundrechten oder die Gewährung von Privilegien (eigentlich ein Unwort aus feudalen Zeiten!) für Geimpfte.

Hurra! Mehr Rechte und Lockerungen für nachweislich Genesene. Und was bleibt für die, die noch nie an Covid erkrankt sind? Für die, die trotz Kontakt zu Infizierten nicht erkrankt sind? Was bleibt für die Gesunden? Die Impfpflicht durch die Hintertür. Sich um klare Aussagen drücken, so sieht ehrliche und verantwortungsvolle Politik im Wahljahr 2021 aus.

Hurra!

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3h3bUrZ