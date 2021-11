Impfen und der Weg dorthin

Zum Thema Impfen:

Zahlreiche Menschen stehen bei einer Impfaktion des DRK vor dem Stadthaus im sächsischen Pirna auf dem Markt der Stadt in einer Warteschlange.

Ich wurde im Impfzentrum Mannheim sehr früh zweimal mit dem Impfstoff Moderna gegen Corona geimpft und benötige jetzt die dritte Impfung. Mein Hausarzt verimpft nur Biontech und gibt mir keine Impfung mit diesem Impfstoff, sondern mir wurde die mobile Impfung empfohlen. Ich habe an drei verschiedenen Tagen Anläufe genommen (nach einer Stunde, zwei Stunden und einer halben Stunde in dem vorgegebenen Zeitrahmen), jedes Mal war kein Impfstoff mehr vorhanden.

Wen wundert es dann noch, dass immer noch zu wenige Personen geimpft sind? Wenn ich mich jetzt erst für eine Impfung entscheiden müsste, hätte ich nach dieser Erfahrung auch keine Lust mehr. Warum gibt man einen Zeitrahmen von sechs Stunden an, wirbt mit: ohne Termin, einfach vorbeikommen?

Bei meinem letzten Versuch (eine halbe Stunde nach Eröffnung) wurde mir erklärt, dass Nummern vergeben wurden. Wo steht davon was im Internet? Passt das zur Werbung ohne Termin? Gott sei Dank habe ich durch Zufall in einem Gespräch mit einer mir unbekannten Dame den Namen eines Arztes erfahren, der mich jetzt sehr zeitnah impfen wird. Vielleicht muss man nach Lösungen suchen.

Da wundert man sich über die Impf-Unwilligkeit? Ich wundere mich nicht! Ort und Zeit der Handlung: Samstag, 13. November, U 1 – Abendakademie, öffentlicher Impftermin von 12 bis 18 Uhr. Zugegeben, wir kamen ein bisschen spät dort an, es war kurz nach halb 12. Anstellen in der Schlange war angesagt, wir hatten Plätze in den End-Achtzigern, wenn meine Zählung stimmt. Die Kapazität lag bei 120 Impfungen in sechs Stunden.

Nach 12 Uhr vorsichtige Anfrage, ob es Nummern gäbe, wie am Tag vorher im Rosengarten oder auf dem Marktplatz. Antwort: nein. Das bedeutete, weiter in der Schlange stehenbleiben zu müssen. Das Wetter war lausig, wenige Grade über Null, zeitweise Nieselregen. Manche gingen irgendwann, was die Sache aber nicht beschleunigte. Unter den Wartenden viele junge Leute, die sich sicher keine Booster-Impfung holen wollten, was sich später bewahrheitete. Denn, als wir dann schließlich, nach dreieinhalb Stunden Draußen-in-der-Kälte-Warten, in der Vorhalle der AA standen, bekamen die Wartenden alles mit, was da im Großen Saal geschah. Von wegen Datenschutz, von wegen Privatsphäre! Es war schlichtweg menschenverachtend, wie dort gearbeitet wurde. Das Impfen selbst, vorgenommen von einer immer noch sehr freundlichen Helferin (Danke dafür!), geschah unter den Augen der Öffentlichkeit. Keine Trennwände, die den Blick verstellt hätten, nichts dergleichen.

Ja gut, es musste ja nur ein Oberarm frei gemacht werden, aber bei dem Wetter waren die meisten Impfwilligen doch relativ dick angezogen und Voyeure wären (sind?) sicher auf ihre Kosten gekommen. Um kurz vor 16 Uhr waren wir wieder draußen. So kann man keine Impfzweifler überzeugen. Es waren Zustände, die eher zu einem Dritte-Welt-Land passen.

Kürzlich erschien ein Artikel über einen Corona-Erkrankten, der sich in stationärer Behandlung befand, obwohl die zweimalige Impfung absolviert wurde. Damit jedem dieser Beitrag auffiel, wurde ein großes Bild einer Intensivstation darüber abgebildet. Dass die Redaktion des „MM“ in der jetzigen Situation überhaupt diesen Artikel abdrucken ließ, ist schon ein Skandal. Es ermuntert die Impfgegner, weiter an ihrem unsozialen Verhalten festzuhalten.

Vermutlich ist auch der Verfasser dieses Artikels Impfgegner. Nur so lässt sich erklären, dass für so eine extreme Außenseitermeinung Platz eingeräumt wird. Dabei sprechen alle Zahlen dagegen: Eine Untersuchung eines Landkreises in Bayern hat ergeben, dass von rund 900 an Corona Erkrankten 800 nicht geimpft waren. Von diesen 800 befinden sich bereits 80 auf einer Intensivstation. Der Ausgang muss abgewartet werden, wer stirbt und wer überlebt mit welchen Folgen. Die anderen waren geimpft und haben einen Krankheitsverlauf ähnlich wie Julian Nagelsmann, wie eine Grippe und er ist wieder an der Bande.

Das ist die derzeitige Situation und eine Zeitung hat die moralische und gesellschaftspolitische Aufgabe, alles zu tun, um die vielen Impfgegner zu überzeugen, ihren unsozialen Standpunkt aufzugeben. 2 G-Regel ist ein Weg. Ich würde noch weiter gehen. Nachdem die Lohnfortzahlung bei Quarantäne Ungeimpfter abgeschafft wurde, würde ich jeden ungeimpften Corona-Erkrankten mit den medizinischen Kosten mit mindestens 5000 bis 10 000 Euro zur Kasse bitten, bei Gutverdienern auch mehr.

Es kann nicht sein, dass die Allgemeinheit durch die Krankenkassen die Kosten für einen Intensivaufenthalt in einem Krankenhaus tragen soll, der nach wenigen Informationen zwischen 50 000 und 100 000 Euro oder mehr pro Patient liegen soll, je nach dem, wann der Patient stirbt. Das ist die Aufgabe einer Tageszeitung aufzuklären, anstelle einen großen Artikel über eine Ausnahme eines Einzelfalles zu verfassen.