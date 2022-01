Zum Artikel „Die Pizzakartons sind ein großes Problem“ vom 14. Januar:

Der Artikel über die Verschmutzung der Breiten Straße ist so nicht richtig, weil die Verschmutzung nicht so groß ist wie beschrieben. Wer will sich denn da mit den neuen Papierkörben eine goldene Nase verdienen? Den Betreibern der Fast-Food- Imbisse kann man absolut keinen Vorwurf machen. Sie halten den Bereich vor ihren Betrieben sauber.