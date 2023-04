Im Erdbebengebiet

Zum Thema Geothermie:

Die Fakten sind eindeutig. Im Oberrheingraben findet sich in 3500 Meter Tiefe heißes Wasser. Genau so klar ist aber auch, der Graben ist ein ausgewiesenes Erdbebengebiet. Die Bürgerinitiative (BI) Brühl/Ketsch hat vor über zehn Jahren ausführlich auf die Risiken und Gefahren von Geothermie Anlagen in diesen Gebieten hingewiesen und damit auch die Gemeindevertreter überzeugt.

Die letzte Info Veranstaltung der BI war geprägt von den Sorgen und Nöten der anwesenden Bürger. Sie fühlen sich bei der Schadensregelung der durch das Monitoring entstandenen Schäden durch Firmen, Kommunen und Land im Stich gelassen. Wie soll das erst bei einem laufenden Betrieb werden? Den Beteuerungen von Firmen, Hochschulen und Bergbauamt alles im Griff zu haben, glaubt hier niemand mehr.

Warum die Politik diese Technik, in einem dafür ungeeigneten Gebiet, mit allen Mitteln durchsetzen will, versteht kein Mensch. Zumal der Nutzen dieser Anlagen doch sehr gering ist. Die sich bereits seit Jahren abzeichnende Differenz zwischen heutiger Kapazität und zukünftigen Bedarf sind doch riesengroß. Ein paar Geothermie Kraftwerke werden die vorhandenen Lücken nicht schließen können. Werden hier die Interessen einiger „Glücksritter“ erneut zu Lasten der Allgemeinheit bedient.