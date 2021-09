Ideen, um Verstöße aufzudecken

Zum Artikel „Danyal Bayaz sieht kein Denunziantentum“ vom 2. 9.:

Der baden-württembergische Finanzminister, Dr. Danyal Bayaz (DIE GRÜNEN), gab Ende August bekannt, dass das anonyme Hinweisgeberportal der Steuerverwaltung Baden-Württemberg freigeschalten ist. Begründet wird dies von Herrn Dr. Bayaz mit den Worten „So können wir Steuerbetrug besser verfolgen und für Steuergerechtigkeit sorgen. (...) Für den Bürger besteht die Möglichkeit, diskret, sicher und anonym Anzeigen von Verfehlungen gegen Steuergesetze zu melden“.

Konkret bedeutet das, dass der Bürger jetzt völlig anonym und unbehelligt seinen Nachbarn, der eine nicht angemeldete Garten-, Haushalts- oder Putzhilfe beschäftigt, denunzieren kann und dies – ganz im Sinne des Ministeriums – auch soll. Mit diesen Methoden, die man bis dato nur vom Ministerium für Staatssicherheit in der DDR kannte, stellt die Landesregierung jeden fleißigen und steuerzahlenden Bürger unter Generalverdacht.

Um weitere Verstöße aufzudecken, die der Allgemeinheit schaden und deren Bloßlegung im Interesse der Baden-Württemberger liegt, hätte ich da noch ein paar Ideen:

www.joghurt-schweineigel.de (Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft): Zeigen Sie Ihren Nachbarn an, der nicht gespülte Joghurtbecher in den Gelben Sack steckt – schnüffeln Sie im Müll.

www.nicht-gegendert.de (Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus): Zeigen Sie Ihren Chef oder Kollegen an, der nicht inkludierende Formulierungen wie „Damen und Herren“ benutzt.

www.ero-pranger.de (Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Kommunen): Zeigen Sie Freunde, Nachbarn und Kollegen an, die sich im Internet erotische Inhalte ansehen – lassen Sie nicht zu, dass der Mensch alleine auf seine Sexualität reduziert wird.

www.abgeschrieben.de (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport): Zeige Deine Klassenkamerad|innen an, die bei ihren Hausaufgaben geschummelt haben.

www.wissenschaftler-watch.de (Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst): Zeigen Sie sofort Professor|innen an, die versuchen, politisch korrektes Gedankengut in den Bereichen Energiepolitik/Klimawandel/Finanzen/Wirtschaft und so weiter kritisch zu hinterfragen.

