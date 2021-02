Zum Artikel „Rektoren ,fassungslos’“ vom 22. Januar:

Ich bin auch sprachlos. Ist es wirklich so, dass die Lehrer ihre Masken, zu ihrem eigenen Schutz, nicht bezahlen wollen? Bezahlt man so wenig oder ist das einfach nur, weil Lehrer etwas anderes sind als der normale Bürger? Es gäbe keine Bereitstellungspflicht für den Arbeitgeber! Ja, das gibt es auch in der normalen Wirtschaft nicht.

Also was bitte schön, Herr Fulst-Blei, macht da so fassungslos? Ich fasse es nicht.

Angelika Woll, Biblis

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/36fFNPD