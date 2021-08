Historisch präzise und anschaulich

Zum Debattenbeitrag „Wie sprechen wir richtig über Seuchen, Frau Eckkrammer?“ vom 7. August:

Den Ausführungen zur Sache ist nichts hinzuzufügen. Eckkrammer analysiert historisch präzise und benennt anschaulich, welche Hintergründe diese gesellschaftlichen Namensgebungen von Krankheiten impliziert.

Auf der einen Seite erstaunlich, erkennen wir auf der anderen, dass diese Denunziationen des jeweils anderen – seien es Nachbarn, ethnisch andere Völkergruppen oder aus subjektiver Sicht betrachtet alles, was nicht in unser Weltbild passte/passt, bewusst verletzen soll. Das wiederum trifft nicht ausschließlich auf Seuchen/Krankheiten zu, sondern umfasst alle Lebensbereiche; Empathie ist eben nur dort wichtig, wo es uns Menschen um unser eigenes Wohlbefinden geht. Insofern ist es ein Problem, das Politik, Wirtschaft, Bildung als auch die Gesellschaft unisono inkludiert.

Vermutlich liegt es an dem Narzissten Homo sapiens, der sich weder unterordnen noch auf derselben Stufe mit den anderen stellen möchte. Objektiv gesehen war und ist dies in der Geschichte der Menschheit schon immer ein Hindernis. Viele Konfrontationen hätten sich nicht entwickelt, wären wir von Handlungsmaximen geleitet, die nicht dem Niveau eines Neandertalers, sondern dem einer zivilisierten Welt gehörten. Es ist ähnlich wie mit Rassismus, Antisemitismus und Affronts gegenüber allem Fremden: Wir sind per se mit Ressentiments behaftet, bevor Fakten uns die Augen öffnen – könnten.

Reisen wäre eine Möglichkeit das subjektive Verhalten zu bremsen, hilft aber nicht bei jedem. Das Miteinander, was bereits in der Nachbarschaft beginnt, benötigte Respekt auf Gegenseitigkeit. Dann werden wir im sprachlichen Duktus diskriminierende Wortwahlen vermeiden und das pandemische „Der andere ist schuld“ in den Geschichtsbüchern schwärzen können.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3D0Or3m