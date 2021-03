  Hervorragende Sportbedingungen

Zum Artikel „Mannheim bei Studierenden angesagt“ vom 12. Februar:

AdUnit urban-intext1

In Mannheim bin ich geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen und habe hier studiert. Deshalb freut es mich, dass meine Heimatstadt bei Studierenden mehr denn je angesagt ist. Vermisst habe ich in der Studierendenbefragung 2020 beziehungsweise in Ihrem Bericht die hervorragenden Bedingungen in der Sportregion Rhein-Neckar und speziell in Mannheim. Dies reicht bekanntlich vom Freizeit- und Breiten- bis zum Spitzensport. Einen guten Überblick kann man sich verschaffen auf mannheim.de oder sportregion-rhein-neckar.com.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3ubGFiM