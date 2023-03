Hecke einfach abgesägt

Zum Thema Naturschutz:

Einer meiner Lieblingslaufwege geht durchs Aufeld, an dem Spielplatz am Waldweg vorbei Richtung Rhein. Mit Entsetzen habe ich dieser Tage den völligen, unnötigen und schrecklichen Kahlschlag gesehen, den die Stadt (vermutlich, wer sonst?) an dem Spielplatz angerichtet hat. Eine wunderbare dichte Hecke zu den angrenzenden Kleingärten, deren hässliche zusammengeschusterte Zäune jetzt durchgehend sichtbar sind, wurde bis auf den Boden abgesägt, in Gärtnerkreisen gern als „auf den Stock gesetzt“ bezeichnet, sprich niedergemacht, ohne Rücksicht auf Verluste.

Es kann nur vermutet werden, dass dies aus finanziellen Gründen so massiv geschieht, denn diese Hecke braucht in den nächsten zehn Jahren keinen Schnitt mehr – gut für die Finanzen der Stadt. Ich will mich hier nicht in Einzelheiten ergehen zu den Folgen für die jetzt schon rege Tier- und Vogelwelt. Auch, dass diese „Hecke“ viele Jahre keine Holunderblüten- oder Beeren mehr treibt, keine Haselnüsse oder Kornelkirschen (die Blüten sind unverzichtbar für die Insektenwelt, da sie als eine der ersten im Frühjahr erscheinen).

Katastrophe für Mensch und Tier

Es ist einfach erschreckend, dass es immer noch kein Umdenken gibt. Die Stadtverwaltung, die sich ach so grün und klimagerecht geben will, hat nichts, aber auch gar nichts gelernt, da gibt es uralte Pläne, wann was platt gemacht wird. Am liebsten betonieren und grün streichen. Einfach nur grausam, unnötig, und für Mensch und Tier eine Katastrophe.