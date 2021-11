Hauptmotiv entfallen

Zum Artikel „Zum Artikel „Die Kirche muss kürzen“ vom 30. Oktober:

In seinen Berichten und seinem Leitartikel beleuchtet Peter W. Ragge sehr ausführlich die gegenwärtige Situation der Evangelischen Kirche in Mannheim, mit einem Blick auch auf die Lage bei den Katholiken. Beide Kirchen schrumpfen immer mehr. Nicht allein die Missbrauchsskandale sorgen für Austritte. Von den Kirchen wenden sich auch viele ab, die zwar weiter an Gott glauben, aber mit den antiquierten Strukturen (gerade bei den Katholiken) nichts anfangen können, oder einfach Steuern sparen wollen. Soweit Peter W. Ragge.

Zahlende Mitglieder

Das Problem liegt aber möglicherweise noch tiefer. In einer kürzlich veröffentlichten Umfrage des renommierten Instituts für Demoskopie Allensbach bezeichneten sich 63 Prozent der katholischen und 46 Prozent der protestantischen Kirchenmitglieder als „religiös“. Wenn mit „religiös“ diejenigen gemeint sind, die an Gott (oder eine überirdische Macht) glauben, ergibt sich die Frage, wie man die Haltung der in diesem Sinne nicht religiösen Katholiken und Protestanten einordnen muss. Das sind immerhin 37 Prozent beziehungsweise 54 Prozent.

Man scheut sich, sie Atheisten zu nennen. Schließlich sind sie (zahlende) Mitglieder einer religiösen Gemeinschaft. Für sie ist aber offensichtlich das ursprüngliche Hauptmotiv für ihre Kirchenmitgliedschaft, der Glaube an Gott, entfallen. Sehr wahrscheinlich sind dagegen andere Motive, zum Beispiel die Wohltätigkeitsaktionen der Kirchen und das Gemeinschaftserlebnis für sie wichtig geblieben oder noch wichtiger geworden.

64 Prozent religiös

Der Vergleich mit Muslimen, welche die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen haben, das sind 2,6 Millionen Menschen, erbringt ein ähnliches Ergebnis: Auf die Frage „Sind Sie ein religiöser Mensch?“ antworteten nur 64 Prozent mit Ja. Das ist nicht verwunderlich. Nach allgemeinem Verständnis sind für uns alle Menschen, die aus einem überwiegend muslimischen Land stammen und dort keiner religiösen Minderheit angehören, Muslime. Davon sind viele aber offensichtlich nicht gläubig.

