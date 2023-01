Hans Reschke vergessen

Zum Leserbrief „Zur Riehle-Kandidatur“ vom 14. Januar:

In ihrem Leserbrief schreibt Frau Daria Wodz, dass Mannheim seit 1949 von einem sozialdemokratischen OB geführt würde. Das ist unzutreffend, denn die Leserbriefschreiberin hat die lange und sehr erfolgreiche Ära des parteilosen (indes von den bürgerlichen Parteien unterstützten) OB Dr. Reschke übersehen. Dieser hatte bei seiner Wiederwahl einen Traumwert von über 99 Prozent erreicht.

Seit 1949 nur SPD-Oberbürgermeister in Mannheim? – Nein, hier irrt Daria Wodz, denn von 1956 bis 1972, also für 16 Jahre, hatten wir in Dr. Hans Reschke (1904-1995) einen sehr guten und beliebten Oberbürgermeister in Mannheim, und der war parteilos!

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Interview OB-Kandidat Specht: „Mannheim ist für mich eine Herzensangelegenheit“ Mehr erfahren

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3QSoPgn