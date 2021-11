Habe mich gewundert

Zur „MM“-Ausgabe vom 9. November:

Die Titelseite vom 9. November habe ich mit einer Sicherheitsnadel an meine Gardine geheftet. Dazu hat mich die große Abbildung dieser Art von Nadel animiert. Aber Spaß beiseite! Zum Grund, warum mir diese Ausgabe in Erinnerung bleiben wird: Sie haben in Ihrer gesamten Ausgabe die Themen ausgespart, welche für diesen schicksalsträchtigen Tag ins Rampenlicht gerückt werden müssen: die Ausrufung der Weimarer Republik, die Pogromnacht und der Fall der Mauer. Um es kurz zu machen, ich habe mich darüber gewundert, es hat mich nachdenklich gemacht – und auch geärgert.