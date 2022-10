Gruppen ausgegrenzt

Zum Kommentar „Großer Gewinn für den Park“ vom 15. September:

Der Redakteur hat in seinen Ausführungen nicht Unrecht. Auch die Dauerkartenpreise für die Buga mögen, da alles inclusive ist, im Verhältnis günstig sein. Trotz alledem werden Menschen, die mit sehr wenig Geld auskommen müssen, ganz bewusst von der Buga ferngehalten, also auch vom Luisenpark. Gleich, ob es geringverdienende Menschen sind oder RentnerInnen mit geringer Rente, ALG II-Beziehende, all jene haben keine 85 Euro oder 135 Euro auf einmal. Und so etwas wie eine Ratenzahlung auf die Dauerkarte wird von der Buga-Gesellschaft nicht angeboten.

Es findet also eine bewusste Ausgrenzung bestimmter Bevölkerungsgruppen statt. Das ist definitiv keine Werbung für die Stadt Mannheim und schon gar nicht für diese Buga-Gesellschaft.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3DFCYsI