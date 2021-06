Grundstücke nicht genutzt

Zum Artikel „Grünfläche bleibt erhalten“ vom 12. Juni:

Mit Begeisterung habe ich von der Bebauung eines städtischen Grundstückes in Wallstadt gelesen. Schön war auch, dass sich eine Koalition aus Bürgerlichen und Grünen durchsetzen konnte und die Verdichtung der Bebauung durch die Verwaltung gestoppt hat.

Was mich stutzen ließ, war die Äußerung des Bau-Bürgermeisters, die Stadt sei gezwungen, überall, wo es möglich ist, Potenzial für Wohnungsbau zu nutzen. In Feudenheim hat die Stadt zwei Grundstücke in der Eichbaumstraße, die seit Jahren nicht genutzt werden. Sind diese Parzellen reserviert? Wird hier mit zweierlei Maß gemessen?

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3gEl0cS

