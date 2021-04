Grundschulkinder abholen

Zum Thema Grundschüler und Corona:

Nach den Vorgaben des Kultusministeriums in Stuttgart bleibt Grundschülern der Fernunterricht verwehrt und lässt den Grundschulen auch sonst freie Hand bei der Ausgestaltung des Homeschoolings. Dabei gibt es eklatante Unterschiede nicht nur zwischen Schulen, sondern auch innerhalb derselben Schule.

Es ist wohl völlig in Ordnung, wenn Erstklässler tagelang selbstständig Arbeitsblätter durcharbeiten, ohne Kontakt zu einer pädagogischen Fachkraft. Im Kontrast dazu gibt es auch Klassen, die durch täglich teils mehrfachen Videochat vom Klassenlehrer betreut werden und ein beachtliches Maß an Professionalisierung erreicht haben. Respekt besonders vor dem Einsatz dieser Vorreiter.

Warum ein Jahr nach Beginn der Pandemie unsere Grundschüler nicht aus der Ferne unterrichtet werden, erschließt sich mir nicht. Dass dies zeitlich begrenzt und in kleineren Gruppen möglich ist, wurde vielfach bewiesen. Trotzdem wird von Schulen immer wieder angeführt, dass Fernunterricht Grundschulkinder überfordern würde. Dass diese aber vom tagelangen Ausfüllen von Arbeitsblättern hilflos überfordert und demotiviert sind, dürfte auf der Hand liegen. Sie gehen verloren – gerade auch wenn sie wenig Unterstützung aus der Familie erhalten.

Grundlegende Standards

Die Überforderung dürfte eher an der Gegenstelle zu suchen sein – dies würde auch die gravierenden Unterschiede innerhalb von Schulen erklären. Eine Aufteilung der Klassen in altersgerechte Lerngruppen und Onlinebeschulung als Ergänzung zu den Arbeitspaketen erfordert ein hohes Maß an Koordination und zeitlichem Einsatz. Zudem dürfen Lehrer nicht durch Notbetreuung weniger Kinder gebunden werden – dafür gibt es Horte mit entsprechenden Kapazitäten.

Auch in schwierigen Zeiten gilt die allgemeine Schulpflicht, um das Recht der Kinder auf Bildung sicher zu stellen. So fordere ich, dass jedes Grundschulkind täglich „abgeholt“ wird und Unterricht erfährt – in Präsenz oder online – und dass es dafür grundlegende Standards für alle Grundschulen gibt.

