  Grundsanierung erforderlich

Zum Artikel „Absenkungen werden gefüllt“ vom 26. Februar:

Es ist ja löblich, dass Bezirksbeirat und Verwaltung Absenkungen in der Fahrradstraße am Stephanienufer ausbessern wollen, die vermutlich außer ihnen noch niemand bemerkt hat. Aber vorausschauendes Reparieren ist ja im Trend. Sollte man aus dem Desaster um das Technische Rathaus im Collini-Center etwas gelernt haben? Noch löblicher wäre es allerdings, wenn die genannten Institutionen einmal ihren Blick auf die Schäden an weiteren Straßen im Lindenhof richten würden. Zu nennen sind die Schwarzwaldstraße und der Waldparkdamm. Mit Ausbesserungen ist es hier nicht getan. Eine Grundsanierung ist erforderlich.