Grund für Optimismus

Zum Artikel „Kinder dürfen nicht abgehängt werden“ vom 11.Dezember:

Zum 75. Geburtstag des UN Kinderhilfswerks (UNICEF) hat Elke Büdenbender, die Frau unseres Bundespräsidenten, vor den negativen Folgen der Pandemie gewarnt. Sie wies darauf hin, wie wichtig der Einsatz von UNICEF für Kinder in den unterschiedlichen Regionen der Welt ist. Aber nicht nur in Afrika oder Lateinamerika brauchen Kinder unsere Aufmerksamkeit und Unterstützung, auch hier bei uns ist die Umsetzung der Kinderrechte noch lange nicht gelungen. Vor der Pandemie hatte die Stadtverwaltung Mannheim ein Projekt gestartet, um das Zertifikat „Kinderfreundliche Kommune“ zu erwerben, das von einem Verein vergeben wird, dessen Träger UNICEF und Deutsches Kinderhilfswerk sind. Leider wurde dieses Vorhaben durch die Pandemie ausgebremst. In der Pandemie wurde deutlich, wo bei uns in Mannheim Handlungsbedarf besteht, um dieses Zertifikat zu erhalten. Noch immer sind die Schulen nicht ausreichend mit schnellem Internet und digitalen Endgeräten versorgt, es fehlt an Geräten zur Luftreinigung in den Klassenzimmern, die Versorgung mit Kita-Plätzen und Ganztagsschulen liegt weit hinter den Erwartungen und den Erfordernissen für eine kinderfreundliche Kommune, um nur einige Beispiele zu nennen. Verbesserungen erreichen Die Zivilgesellschaft dieser Stadt darf nicht müde werden sich immer wieder mahnend an die Verwaltung und die Vertreter der Parteien im Gemeinderat zu wenden, um hier durchgreifende Verbesserungen zu erreichen. Die UNICEF Arbeitsgruppe Mannheim-Ludwigshafen tut dies und ist für jede Unterstützung dankbar. Am Weltkindertag im November hat sie an einer bundesweiten Aktion teilgenommen, um auf die Kinderrechte aufmerksam zu machen. Die MVV hat diese Aktion dankenswerter Weise hervorragend unterstützt, in dem sie den Wasserturm blau anstrahlte. Die neue Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag im Kapitel Kinder, Jugend, Familien, und Gesundheit eindeutige Festlegungen getroffen, um Kinderrechte zu stärken. Bleibt zu hoffen, dass sie auf allen Ebenen, Bund, Land und Stadt, vollumfänglich umgesetzt werden.