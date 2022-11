Zum Artikel „Streit um energieeffizientes Bürogebäude“ vom 20. Oktober:

Für mich ist es immer noch ein Aufreger, der das Problem Klimaschutzziele der Stadt Mannheim und erneuter Versiegelung von Grünflächen betrifft. Die Stadt Mannheim hat die ehemalige städtische Baumschule in Neuostheim in der Hans-Thoma-Straße an eine Investment-Firma verkauft, die wiederum das Gelände an den Mischkonzern Siemens vermietet. Die Firma will ein mehrstöckiges Bürogebäude mit Parkhaus bauen. Dadurch mussten 62 Bäume mit wertvollem Unterholz gefällt und vernichtet werden.

Es ist schon sonderbar, dass bei geplanten Bauvorhaben immer die im Weg stehenden Bäume abgängig sind. In diesem Fall war es ein angeblicher Pilzbefall. Es wurden noch weitere Gründe genannt, die für die Auswahl dieser Fläche sprachen und man sollte sich doch freuen, dass man einen Investor gefunden habe, der auf die ökologischen Belange so sehr achtet. Das jedenfalls ist die Aussage des COOs Pföhler von Adler Immobilien Investment.

Mannheim will doch bis 2030 klimaneutral werden! Dann sind solche Maßnahmen kontraproduktiv. Somit bleibt die Klimaneutralität halt nur ein Traum. Zumal es weitere Projekte in Mannheim gibt, die diesem Ziel widersprechen, ich sage nur als Beispiel die Friedrichsparkbebauung. Mannheim hat wirklich schon genug Bürogebäude, wie zum Beispiel Käfertal Süd, Wohlgelegen, am Friedrichsplatz und das Glückstein-Quartier. Außerdem gibt es in Mannheim bei den Bürogebäuden bereits wieder viele Leerstände. Als Beispiel sei das Viktoriahochhaus genannt. Sinnvoll wäre es, erst mal diese Leerstände mit Leben zu erfüllen, bevor man weitere Grünflächen versiegelt. Zudem gibt es genug weitere Brachstellen in Mannheim, die vorrangig für solche Bauvorhaben genutzt werden könnten.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3FuvVUu