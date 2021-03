„Grüner“ bedeutet mehr Bürokratie

Zum Artikel „Findet Laschet den Weg aus der Krise?“ vom 16. März:

Eigentlich hat es Herr Laschet leicht, den Weg aus der Krise der CDU zu finden, denn er hat nur drei Optionen: Er kann den Merkelschen Linksruck der CDU fortsetzen. Dabei geht viel konservatives CDU-Profil verloren. Die Grünen als Original würden davon profitieren. Außerdem öffnet sich dann eine größere Lücke rechts von ihr, die zur Gründung einer moderateren rechts-konservativen Partei einlädt. Wenn, zweitens, die CDU weiterhin orientierungslos vor sich hin strauchelt, die Corona-Krise nicht in den Griff bekommt, wird sie auch im September vor herben Verlusten stehen.

In Abstimmung mit der Werte-Union könnte sie sich aber, drittens, auch auf ihre konservativen Werte besinnen und eine ehrliche Politik für ihre deutschen Wähler betreiben. Eine solche mutige CDU könnte sich wieder auf unsere nationalen Vorzüge in der Organisation besinnen und nicht in blinder Nibelungentreue überall der EU folgen, wo diese nichts taugt. Durch die von der EU vermasselte Impfstoffbeschaffung geht die Zahl der vermeidbaren Coronatoten allein in Deutschland mittlerweile in die Tausende im Vergleich zu anderen Ländern.

Weiter rechts einordnen

Des Weiteren könnte eine weiter rechts orientierte CDU den Menschen klar machen, dass grüne Politik nicht immer zu deren Vorteil ist. So fordern im gleichen „MM“ die beiden neu gewählten Mannheimer Grünen Landtagsabgeordnete „mehr Vorgaben bei Neubauten“. Jeder, der in den letzten Jahren gebaut hat, weiß, wie viele zum Teil unsinnige, aber kostentreibende Auflagen Häuslebauer bereits zu finanzieren haben. Die Kita-/Kindergartengebühren sind im grünen Baden-Württemberg immens hoch. Für zwei Kinder zwischen null und sechs Jahren fallen leicht 1000 Euro an. Ist das familienfreundlich? Kurzum, es gibt viele Bereiche, in denen eine wieder nach rechts gerückte, führungsstarke CDU den Grünen Ambitionen für mehr Bürokratie und höhere Gebühren/kostenintensive Auflagen die Stirn bieten könnte.

